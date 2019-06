Questo pomeriggio sulla provinciale 172 che collega Turi a Putignano si è verificato un incidente. Per cause in via di definizione, una Toyota Yaris si è ribaltata dopo essere andata a sbattere contro un muretto a secco che costeggia la strada.

La donna alla guida dell’auto, una 60enne che viaggiava da sola, è stata subito aiutata dai passanti, sul posto è poi intervenuto il personale sanitario del 118 oltre ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco. Per fortuna nell’incidente non è rimasto coinvolto nessun altro veicolo.