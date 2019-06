Un malore improvviso se l’è portata via questa mattina, mentre si trovava nel cimitero, a Ruvo di Puglia, durante la sua consueta visita ai parenti. Per la donna di 55 anni, Carmela Minafra in Di Puppo, non c’è stato purtroppo niente da fare. A nulla sono serviti gli interventi da parte del 118, sopraggiunto con due ambulanze, da Terlizzi e da Molfetta.

A quanto ci risulta, la struttura non è dotata di un defibrillatore; in città ne sono installati alcuni tra vie, piazze e istituti scolastici, frutto di donazioni da parte di associazioni e club, ma non al camposanto, né tanto meno il personale in servizio avrebbe frequentato il corso BLSD, fondamentale per imparare a soccorrere i soggetti colpiti da attacco cardiaco mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione.