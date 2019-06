L’acquisizione riguarda gli elenchi di autorizzazioni concesse a società che operano nel settore dell’energia eolica che hanno sede in Trentino. La verifica è collegata alla possibile esistenza di meccanismi fraudolenti per ottenere vantaggi fiscali dalla provincia di Trento: alcune inchieste giornalistiche avevano messo in evidenza l’anomalo numero di società nel settore eolico proprietarie di parchi in tutta Italia ma con sede in Trentino.