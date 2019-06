Dalle pagine di alcuni giornali locali alcuni turisti giunti a Bitonto da Verona per far visita ai parenti avevano lanciato il loro appello ai ladri: restituiteci la cartella sanitaria contenuta nall’auto che avete rubato il 2 giugno.

Quei documenti erano talmente importanti da far passare in secondo piano persino il furto del mezzo, una Hyundai Tucson. Il suv è stato travo ieri dai carabinieri di Palo del Colle, nelle campagne in località “Taglia Digito”.

Un sospiro di sollievo per i turisti, che hanno già riottenuto la macchina, non fosse che nell’abitacolo mancava la cartella sanitaria, come ci è stato confermato dai militari dell’Arma. Un vetro rotto e altri danneggiamenti, ma il veicolo era marciante. Resta il rammarico per la mancata restituzione della cartella clinica, totalmente inutile per chiunque altro non sia il legittimo proprietario.