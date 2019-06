Nei giorni scorsi a Paolo del Colle la Guardia di Finanza ha tratto in arresto un pregiudicato maggiorenne e segnalato alla competente Autorità Prefettizia un assuntore di sostanze stupefacenti, entrambi di nazionalità italiana. Le operazioni di controllo hanno interessato una delle piazze principali del paese.

I militari hanno prima proceduto al controllo di un individuo proveniente da Bari, trovato in possesso di un piccolo quantitativo di eroina detenuta per uso personale, procedendo alla sua segnalazione all’Autorità Prefettizia del capoluogo; successivamente, hanno intimato l’alt di polizia a due giovani maggiorenni del posto che viaggiavano a bordo di un potente scooter, uno dei quali gravato proprio da precedenti penali per stupefacenti.

Sprovvisti del casco, i due ragazzi tentato di sfuggire al controllo aumentando la velocità del potente mezzo, tanto da finire contro l’autovettura della Guardia di Finanza parcheggiata nelle vicinanze, terminando la loro corsa per terra. In quel preciso frangente uno dei due centauri cercava di disfarsi maldestramente di 6 dosi di cocaina.

Nei suoi confronti i “Baschi Verdi” hanno proceduto all’arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che al sequestro di una somma di denaro in contanti, ritenuta provento di spaccio e di un telefono cellulare. Il tentativo di sfuggire al controllo di polizia gli è costato il fermo amministrativo dello scooter ed una denuncia per il reato di resistenza e danneggiamento aggravato.