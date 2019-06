I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Noci hanno sottoposto a sequestro, in località Santa Maria del Soccorso nel Comune di Noci, un fabbricato abusivo di nuova costruzione, realizzato sulla base di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica illegittimi.

L’immobile, costituito da scheletro in cemento armato con struttura in travi, pilastri e solaio in latero cemento, è stato realizzato in area sita a meno di 100 m dall’annesso bosco e ricadente nella fascia di salvaguardia, secondo il divieto imposto dal PUTT e dal PPTR vigenti.

Per la violazione dell’art. 44 co. 1 lett. c del DRP 380/2001, sono state deferite 4 persone all’Autorità Giudiziaria: il proprietario e committente dei lavori, due direttori dei lavori e il titolare dell’impresa esecutrice dei lavori.