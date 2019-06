L’acqua è un bene primario che non deve essere per nulla al mondo negato, specialmente se chi ne ha bisogno è un anziano o un bambino. Ma non tutti la pensano in questo modo. È il caso di un barista che, forse per un regolamento interno o per altri motivi al momento inimmaginabili, ha deciso di non dare da bere a un bambino di 20 mesi, secondo quanto raccontato dai protagonisti della vicenda. È successo qualche giorno fa nella località balneare nel comune di Monopoli, Capitolo.

“Eravamo appena saliti dalla spiaggia e mio figlio aveva sete. Sono andata al bar Habana dove al barista ho chiesto una bottiglietta d’acqua a temperatura ambiente. Dopo 10 minuti è tornato e mi ha detto di non averla. A quel punto – racconta la mamma del piccolo – ho chiesto se poteva riempire il biberon con l’acqua del depuratore, ovviamente ero intenzionata a pagargliela, ma lui stizzito mi ha detto più volte di no, nonostante ci fosse il bambino assetato, e mi ha suggerito di chiedere in cassa”.

“Incredula per quanto accaduto sono andata alla cassa e qui il titolare subito ha accolto la mia richiesta facendomi però pagare l’acqua del rubinetto 1 euro. Una volta pagato – aggiunge – non mi hanno fatto lo scontrino e come se niente fosse mi hanno salutata. A quel punto l’ho preteso insistentemente e sono andata via”.

“Non sono infastidita per aver pagato l’acqua del rubinetto, ma sono arrabbiata per il fatto che abbiano negato l’acqua a mio figlio di soli 20 mesi”. Non è la prima volta che questo accade nel bar dei lidi pugliesi. In molti, soprattutto sui social, si sono lamentati per il comportamento sconveniente di alcuni baristi.

