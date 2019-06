Le bizzarrie meteorologiche di questo di questo 2019 continuano incessantemente. Dopo un inverno relativamente mite, a oggi, 1° giugno, ancora non si capisce se e quando arriverà la stagione estiva. Le alternanze primaverili tra sole e pioggia, vento caldo e freddo, persistono.

Mentre a Bari finalmente è spuntato il sole caldo, e per ora non si vedono nubi all’orizzonte, in Salento sembra di essere tornati a dicembre: pioggia fitta e addirittura grandine a Galatina, con la colonnina di mercurio che segna 15°. Dura vita in questi giorni per gli addetti alle previsioni.

