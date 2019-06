Sarà che uomini e donne del sud hanno il sangue calinte, sarà forse l’aria di mare ad avere effetti afrodisiaci, fatto sta che nemmeno il caldo di oggi è riuscito a spegnere i bollori di una coppietta in vena di effusioni, diciamo così.

Quando la carne chiama c’è poco da fare, e soprattutto, a quanto pare, poco importa ripararsi, lontano dallo sguardo di occhi indiscreti. In effetti non sappiamo se si tratti di turisti, o gente del posto., in ogni caso il momento hot non è passato inosservato ed è già diventato virale.