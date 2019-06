Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 13 sulla strada che collega Cozze a Conversano. Dopo un frontale tra due auto, è rimasta coinvolta una terza vettura. A bordo delle tre macchine, un’Alfa 147, una 500 e una Ford Galaxy, viaggiano sette persone, tra cui tre bambini.

Due adulti sono rimasti feriti in modo grave tanto da essere trasportati in codice rosso, mentre per gli altri solo qualche lieve contusione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e l’ambulanza del 118. La strada è rimasta chiusa al traffico per un’ora e mezza circa.

foto di Vivilastrada 1 di 5