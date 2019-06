Ieri mattina i poliziotti della Squadra Volante, durante gli ordinari servizi di controllo del territorio, hanno notato una grande colonna di fumo, molto denso, alzarsi da un’area privata e recintata ubicata in via Camillo Rosalba, direzione Carbonara.

Prontamente intervenuti, hanno sorpreso due persone, un 32enne barese con precedenti di polizia ed un 23enne nigeriano incensurato, mentre alimentavano il fuoco utilizzando materiale di risulta quali lastre di legno, plastica e pannelli con schiuma poliuretanica.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area in poco più di due ore. I due sono stati denunciati in stato di libertà per attività di gestione rifiuti non autorizzata e combustione illecita di rifiuti.