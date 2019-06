Il terzo episodio in una giornata, dopo quando accaduto a Giovinazzo e sul lungomare a Santo Spirito; il mare grosso di oggi ha messo in seria difficoltà diversi bagnanti. Nelle prime ore di questo pomeriggio a vedersela brutta è stata una 50enne, che una volta entrata in acqua, non è più riuscita a tornare indietro.

Per sua fortuna sono intervenuti giusto in tempo i bagnini del Lido San Francesco e i soccorritori dell’infermeria, che sono riusciti a recuperarla e prestarle assistenza medica. La donna se l’è cavata con uno spavento tremendo.