Tangenziale bloccata per un tamponamento a catena. Sulla SS16 in direzione sud, all’altezza dello svincolo per Carrassi, tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro, per fortuna senza conseguenze serie anche per gli occupanti.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale, il traffico ne ha però risentito: lunghe code e circolazione paralizzata per lunghi tratti. Rallentamenti si sono registrati anche in direzione nord dovuto al traffico intenso.