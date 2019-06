Ormai lo conoscono tutti, si chiama Bernard e vive di espedienti. È un migrante che ha molto a che fare con il 118 e la Polizia, costretti spesso a inutili interventi.

In questa occasione, per esempio, visibilmente alterato, Bernard ha preso il lenzuolo che aveva sottobraccio, lo ha steso per terra e si è adagiato sopra. È accaduto in via Omdeo, all’angolo con via Salvemini.

Alcuni passanti si sono fatti avanti per capire quale fosse la ragione del gesto, ma chi è interventuto lo ha subito riconosciuto, spiegando come le sue azioni costringano spesso all’intervento soccorsi e Forze dell’Ordine.

L’uomo è stato medicato sul posto dal 118 ed è andato via col suo lenzuolo.