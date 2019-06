Da settimane vive in macchina, vicino alla Cappella di Santa Rita, e con l’arrivo dell’estate il posto più fresco dove dormire è la strada. I residenti del San Paolo lo conoscono benissimo perché fino a poco tempo fa viveva in uno dei palazzi di via Candura. La sua unica colpa è quella di essere nato in una famiglia disagiata e il motivo per cui non ha un più quattro mura in cui stare non si conosce.

“Siamo tutti in apprensione per lui – dice uno dei residenti – ci dispiace vederlo così ma non sappiamo cosa fare. Ogni mattina li portiamo qualcosa da mangiare da bere ma spesso è diffidente e a tratti violento, ma è comprensibile visto il suo stato”.

Il problema che fa allarmare i cittadini è il fatto che spesso dorme nudo sia in macchina che per strada. “Qui abitano famiglie con bambini e assistere a tutto ciò non è un bene. Abbiamo anche paura che qualcuno possa investirlo – concludono – perché quando si copre è poco visibile e per una distrazione potrebbe accadere una tragedia. Speriamo che qualcuno possa fare qualcosa per lui perché non merita tutto questo”.