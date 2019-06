Nel centro di Bari ieri la Polizia di Stato ha arrestato Feker Jarray, 32enne tunisino, resosi responsabile di rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo si è introdotto in un garage condominiale e si è impossessato di una city bike, ma è stato fermato dal proprietario che lo visto con la bicicletta trasportata a braccio.

Dopo aver lasciato cadere il mezzo appena rubato, Jarray ha tentato di fuggire e, afferrato un bastone in ferro, ha aggredito il proprietario della bici; la colluttazione ha avuto fine quando il tunisino è stato bloccato, anche con l’intervento della Volante di zona giunta sul posto.

Durante il trasporto verso gli uffici di Polizia, l’uomo non si è dato per vinto, opponendo resistenza per tentare una improbabile fuga, scalciando e provando invano a danneggiare l’abitacolo della vettura. Dopo le formalità di rito, è stato condotto, in regime di arresti domiciliari, presso la propria abitazione in attesa del giudizio direttissimo di oggi.