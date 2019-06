Tirato fuori dall’acqua appena in tempo. Un 22enne di Bitonto ha rischiato di annegare questa mattina a Santo Spirito, nel tratto compreso tra l’ex Veremare e La Barcaccia; stava facendo il bagno quando qualcosa è andato storto. Per sua fortuna un agente di Polizia fuori servizio si è reso conto di cosa stesse accadendo e si tuffato per prestagli soccorso.

Alla scena ha assisto anche una dottoressa, che con il poliziotto si è prodigata per le prime manovre, in attesa che arrivasse il 118. Stando alle informazioni, quando sono arrivati i soccorritori il ragazzo saturava pochissimo e avrebbe riportato una ipossia, in particolare avrebbe ricevuto poco sangue al cervello. Ora si trova ricoverato in Rianimazione all’ospedale San Paolo