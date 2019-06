Picchiato perché di Bitonto. Il pestaggio avvenuto ieri sul lungomare di Palese vede come protagonista un ragazzino di 15 anni, finito in ospedale con il volto tumefatto e commozioni alla testa. Dopo l’appello del padre, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha chiamato Gennaro promettendogli giustizia.

“Ho chiamato il papà – dichiara il sindaco Antonio Decaro su Facebook – per assicurarmi della salute del ragazzo, e il sindaco di Bitonto per rimarcare l’amicizia tra le nostre due comunità. Non è con la violenza che si difende il buon nome della propria città. Azioni di questo tipo il nome di Bari lo calpestano, lo infangano”.

“Bari – prosegue – è una città che accoglie e che abbraccia, senza chiedere passaporti o certificati di residenza. E quello che avete fatto non ha a che fare né con l’orgoglio né con il senso di appartenenza. Quello che avete fatto ha solo un nome: bullismo. Il passatempo squallido dei vigliacchi, di quelli che sanno fare i duri contro un ragazzino inerme ma se la fanno sotto davanti a qualcuno due taglie più grosso. Ma sarete individuati e pagherete per quello che avete fatto. Nel frattempo, spero che i vostri genitori pensino ai loro errori, prima ancora che ai vostri. E sappiano rimediare più in fretta possibile”