Pomeriggio nero per gli automobilisti che percorrono la SS16 in direzione sud. Dopo l’incidente tra un pulmino e un auto, pochi minuti fa un tamponamento tra 3 auto sta causando forti disagi sulla statale all’altezza dello svincolo Bari-Picone. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere un ferito, che per fortuna non ha riportato seri danni.

