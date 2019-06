Tutto è successo in pochi istanti e in pieno giorno. Pochi minuti dopo le 17 di oggi due ladri sono entrati in azione in via Manzoni, nel quartiere Libertà a Bari. Al civico 121 i malviventi sono entrati da “Gioielli Gioielli”, armati di pistola; durante l’azione uno dei due ha tenuto sotto tiro il proprietario. Nessuno nei paraggi si è accorto di niente, i due hanno agito con molta calma e freddezza, sebbene in maniera risoluta.

Al momento non è ancora stato quantificato il bottino del colpo andato a segno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini, e un equipaggio del 118, in soccorso del titolare, verosimilmente sotto shock per quanto accaduto, ma che ha rifiutato il trasporto in ospedale per eventuali controlli.

