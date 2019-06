Ieri notte in zona San Pasquale i poliziotti dell’U.P.G.S.P. hanno individuato un box, apparentemente incustodito, al cui interno sono state rinvenute numerose parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria relative ad auto e moto.

Sequestrati a carico di ignoti cerchi in lega, pneumatici, forcelle, ammortizzatori, dischi e pinze freno, cablaggi e carenature. Tutti i pezzi erano già selezionati ed imbustati, pronti per essere smerciati. Sono in corso indagini per individuare i responsabili.

