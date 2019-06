Nei giorni scorsi l’attività dei Carabinieri ha permesso di denunciare in stato di libertà due stranieri, di segnalare alla locale Prefettura cinque persone per essere state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale e, al termine di un’ispezione effettuata nelle aree condominiali e libere pertinenze di una palazzina del quartiere Japigia, sono stati sequestrati, a carico di ignoti, circa 250 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento in dosi.

I due soggetti denunciati sono N.N.B., 36enne camerunense, deferito all’A.G. poiché trovato in Piazza Aldo Moro, nonostante fosse stato emesso sul suo conto un provvedimento di divieto di accesso in quel luogo e P.F. 21enne romeno, in quanto, in seguito ad una perquisizione veicolare effettuata sulla propria autovettura, è stato trovato in possesso di strumenti atti allo scasso.

Nel corso dello specifico servizio sono state infine elevate 14 contravvenzioni al Codice della Strada e sottoposti a controllo 4 circoli ricreativi, nei quali è stata riscontrata la presenza di diversi soggetti pregiudicati.