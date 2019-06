Una tranquilla giornata al mare, rovinata dal furto della borsa. Siamo a Pane e Pomodoro, la spiaggia del litorale barese. Due fratelli di Modugno, in compagnia di altri amici, domenica mattina avevano intenzione di rilassarsi nel lido barese, ma la loro giornata è stata sciupata dalle mani leste di un ladro.

Intorno alle 13, dopo essere tornati da fare il bagno, la ragazza 18enne si è accorta che la borsa, con all’interno 120 euro, documenti e cellulare, era sparita. La ragazza, scioccata per l’accaduto, ha chiamato l’ambulanza che prestava servizio in spiaggia. Dopo poco sono intervenuti i carabinieri per formalizziamo denuncia. Dopo mezz’ora la borsa è stata ritrovata in un cespuglio con solo i documenti. Alla giovane, in stato di ansia, è stato somministrato un tranquillante dai soccorritori del 118.