Più che un evento, quello di oggi post concerto Pausini-Antonacci sembra un bollettino. Forse, come si sostiene da più parti disinteressate, vedasi comuni cittadini, Bari non è ancora all’altezza di certi appuntamenti, ma questo non spetta a noi dirlo. Fato sta che dell’organizzazione, o pseudo tale, si sono lamentati in molti, per non parlare dello steward sorpreso a vendere ingressi per il concerto a soli 20 euro, pari alla multa che gli è stata comminata. Il venditore di sciarpe false, invece, s’è preso una sanzione da 5mila euro.

Il problema dei parcheggi è quello forse maggiormente avvertito, ieri, ma di certo non come quello di non ritrovare la macchina dopo il concerto, inteso in senso fisico. Ieri 5 auto sono sparite nel nulla, rubate dai soliti ignoti che hanno approfittato dell’occasione; il dato, incredibilmente, è incoraggiante. Lo scorso 14 giugno, per la prima contestatissima data dello Star Tour di Ligabune, ne sono state rubate ben 30.