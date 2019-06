Il corpo senza vita di un 79enne, originario di Loseto, è stato trovato stamattina sul tardi, in un campo lungo la strada che dalla frazione di Bari porta ad Adelfia. L’uomo, come al suo solito, era uscito di casa per andare in campagna e non è più tornato, mettendo in allarme i familiari che si sono messi alla ricerca dell’anziano.

Nello stesso campo, in mattinata, si sono recati i Vigili del Fuoco per spegnere la fiamme, divampate per cause non ancora chiare. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti gli agenti di Polizia. Resta da capire se l’anziano sia rimasto intossicato dal fumo del rogo o per altre cause, anche naturali.