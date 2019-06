I cinghiali continuano imperterriti a pascolare tra le vie della periferia di Bari. In verità il loro raggio d’azione non è particolarmente circoscritto, tanto che gli avvistamenti si susseguono in tutte le aree più o meno circostanti.

Come già accaduto in diverse altre occasioni, una famiglia di animali selvatici è stata fotografata per le strade del Nuovo San Paolo. Forse è il caso che gli addetti alla cattura vadano a fari un giro da quelle parti.