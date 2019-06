Escavatore si incastra nel telaio del camion in doppia fila che, a sua volta, trascina un auto e un furgoncino, quest’ultimo finito nella vetrina di una tabaccheria. Siamo in via Tommaso Fiore e quello che vi stiamo proponendo è forse uno degli incidenti più assurdi che abbiamo visto sino ad ora.

Il conducente che trasportava la pala meccanica, si è accorto troppo tardi di essere rimasto incastrato nel portellone posteriore del camion, erroneamente in minchia parking, tanto da trascinarlo per qualche metro. L’urto ha fatto sì che l’auto e il furgone, parcheggiati su via Fiore, fossero spinti sul marciapiede. Uno dei due però è finito rovinosamente nella vetrina della tabaccheria. Per fortuna in quel frangente nessun pedone si trovava a passare dalla via.

Ad avere la peggio, però, è stato il conducente del furgone bianco, rimasto lievemente ferito dopo essere entrato con il mezzo nella vetrina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.

