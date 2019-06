L’appello lanciato da Antonio Decaro ai cittadini di Bari non sembra aver sortito gli effetti sperati, anzi, sembra essere rimasto decisamente inascoltato. Se da una parte, infatti, proseguono i prelievi degli animali selvatici, arrivati a quota 82 come lui stesso ha annunciato via facebook, dall’altro c’è chi, invece, si dedica a dar loro da mangiare.

Il video che pubblichiamo, infatti, riprende un uomo, con indosso una maglietta mimetica, mentre dispensa cibo a un branco in pieno giorno, colto sul fatto là dove i cinghiali sono stati avvistati già numerose volte, incurante del pericolo per se stesso, anche se gli esemplari in questione sembrano essere mansueti in quel frangente, e incurante del danno che arreca alla comunità.