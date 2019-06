C’è apprensione per le sorti di un disoccupato di 52 anni, che viva in via Pitagora, al quartiere Japigia di Bari. L’uomo, rimasto solo, si è barricato in casa, chiudendosi dall’interno.

La moglie ha subito chiamato il 118 che a loro volta hanno allertato i Vigili del Fuoco. Il palazzo è stato messo in sicurezza, anche montando all’esterno il materasso gonfiabile nel caso in cui il disoccupato dovesse lanciarsi nel vuoto.

Secondo quanto siamo riusciti a sapere pare che da giorni il 52enne stesse dando segni di squilibrio. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e uomini della Polizia Locale.

1 di 2