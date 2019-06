Discarica abusiva data a fuoco. È accaduto ieri nel quartiere Japigia in strada De Serio. Dal cumulo di immondizia formatosi a causa degli incivili sono divampate delle fiamme, non si sa per origine doloso o cause naturali. I residenti della zona hanno allertato i Carabinieri Forestali per la colonna di fumo che ancora questa mattina proveniva dalla discarica.

