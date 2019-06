Paura nel quartiere Madonnella. Intorno alle 16 di oggi pomeriggio è scoppiato un incendio al piano terra di via Vallona 24. I residenti hanno evacuato l’edificio che per fortuna non ha riportato ingenti danni. Le fiamme sono state domate grazie al’intervento dei Vigili del Fuoco.

Sul posto, oltre alla Polizia, anche un’ambulanza del 118 che è stata fermata per prestare soccorso a una 83enne in stato di agitazione per quanto accaduto. Le fiamme sono partite dalla casa di un 40enne e le cause dell’incendio sarebbero da attribuire a una pentola dimenticata sul fuoco.

