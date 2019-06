L’area dell’ex mercato coperto in via Cascia, a Bari, nella periferia di Santa Rita, è stata transennata. L’accesso sotto la tettoia è stato inibito dagli agenti della Polizia Locale per evitare che qualcuno possa farsi male. Dall’alto, infatti, crollano ripetutamente calcinacci, col pericolo che qualcuno se li prenda in testa.

La zona resterà interdetta fino a quando non si conosceranno gli esisti della necessaria verifica tecnica e gli eventuali, ma evidentemente non più rimandabili, lavori. In verità si tratta del classico segreto di Pulcinella, con rispetto parlando.

Da quelle parti, infatti, tutto sanno del pericolo, e qualcuno la ha anche più volte denunciato, persino ai nostri microfoni, quando la gente esasperata ha praticamente aperto il vaso di Pandora facendo uscire tutti i problemi che affliggono il quartiere.

