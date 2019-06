L’evento di ieri era atteso da molti, accaparrarsi un biglietto per il concerto Laura Pausini e Biagio Antonacci non è stato facile, tra disservizi con il ritiro dei tagliandi prenotati su TicketOne e la lentezza delle operazioni al botteghino, protrattesi oltre l’orario di inizio previsto.

Se da un lato, però c’è stato chi ha rivenduto il proprio biglietto nei vari gruppi Facebook più o meno sorti per l’occasione, c’è chi invece non ha perso le “buone e sane” abitudini di una volta. Non il classico losco individuo che gira con fare furtivo tra la folla, bensì uno steward, con tanto di pettorina ufficiale addosso. L’uomo è stato sorpreso dagli agenti della Polizia Locale mentre vendeva biglietti falsi, “validi”, diciamo così, per la curva sud o il prato.