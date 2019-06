Bloccato da Facebook perché ha avuto da ridire sulla scelta di utilizzare immigrati come guide turistiche di Bari. La notizia ha diviso la città. Da un lato ci sono i baresi favorevoli all’integrazione e dall’altro che chi invece non è d’accordo con questa scelta, pensando alla parte di extracomunitari protagonisti di risse o dediti allo spaccio.

“Imparate a pagare il biglietto dei mezzi pubblici e a non vendere droga in piazza Umberto”. Il commento di Antonio, segnalato da alcuni utenti, ha costretto il social di Zuckerberg ha bloccarlo per 3 giorni. “Qui non siamo padroni di casa nostra, non possiamo nemmeno dire che non siamo favorevoli a una decisione che veniamo imbavagliati”.

Dopo le richieste di Antonio sul perché della scelta, Facebook, rivalutando il suo commento, ha motivato la sua scelta affermando che erano stati violati gli standard della Comunity.

Quanto accaduto Antonio non l’ha mandato giù, cosi ci ha contattato per raccontare la vicenda e inviarci gli screen shot da lui stesso acquisiti come testimonianza per documentare il tutto.

