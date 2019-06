Grave incidente sulla strada statale 16. Intorno alle 8 di questa mattina, all’altezza dell’uscita Stanic, in direzione nord, un’auto si è ribaltata occupando due delle corsie di marcia dopo lo scontro con un’altra macchina.

Ad ora non si conoscono le dinamiche che hanno causato l’incidente. Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia Stradale e un’ambulanza del 118 per soccorrere una persona rimasta gravemente ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita. Al momento si registrano forti rallentamenti sulla statale in direzione Foggia.

