Incidente poco prima delle 8 di questa mattina sulla ss16, alle porte di Bari. Per cause ancora in via di accertamento, una macchina si è ribaltata nei pressi di San Giorgio, in direzione del Capoluogo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118 dalla postazione Japigia.

Nell’incidente la conducente dell’auto è rimasta ferita, fortunatamente in maniera non grave. La circolazione stradale ne ha immediatamente risentito, con la formazione di una lunga coda in direzione nord.

