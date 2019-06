Tre autobus dell’Amtab su dieci che circolano sulla strade di Bari non hanno l’aria condizionata funzionante e questo sta causando enormi problemi, anche relativamente alla puntualità dei mezzi.

Un numeroso plotone di autisti, infatti, sta rifiutando di mettersi al volante con le temperature afose di questi giorni e allora saltano le corse. Solo oggi sono andati in fumo una ventina di collegamenti.

Chi decide di mettersi in ogni caso alla guida lamenta condizioni terrificanti, così come ormai non si contano più i piccoli malori e le segnalazioni di cui sono protagonisti i passeggeri. D’altro canto, così come si vede dalla fotografia che ci è stata mandata, nessun problema di temperatura negli uffici.

Se qualcosa va storto e il clima diventa rovente, non certo sotto il profilo delle assunzioni, anche recenti di cui abbiamo parlato, si provvede a fare tutto il necessario per ristabilire un’aria gradevole.