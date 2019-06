I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Altamura hanno effettuato il sequestro preventivo di un fabbricato edile abusivo, sito nell’agro del Comune di Altamura, in località “Casalia”.

L’immobile è costituito da un corpo di fabbrica in tufi e cemento, da una pensilina in legno e da pannelli coibentati sorretti da quattro pilastri. La struttura è ancorata ad una platea in cemento. Per l’esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso di costruire è stato deferito all’Autorità Giudiziaria il proprietario dell’opera abusiva.