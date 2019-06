Mattinata difficile quella di oggi per gli automobilisti diretti verso Taranto. Sulla ss100 infatti, dopo lo svincolo per Adelfia, un cantiere sta praticamente paralizzando il traffico, costringendo le auto a stare ferme, con la conseguente inevitabile formazione di una lunga coda. Al momento la situazione non sembra in via di risoluzione, il consiglio è quello di ricorrere a percorsi stradali alternativi.

