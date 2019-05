Sarebbe potuta finire malissimo, solo la fortuna ha evitato il peggio. Verso le 21 di ieri sera si è verificato un incidente in via Pietro Nenni, a Triggiano. La strada, nata in origine per servire l’ormai riconvertito ex ospedale, di sera è praticamente al buio.

Un ragazzo la stava percorrendo in sella alla sua moto quando, in corrispondenza di una curva, è finito contro il guard rail, sul lato sinistro della carreggiata, forse per via della brecciolina. Soccorso da un’automobilista di passaggio, il centauro se l’è cavata con qualche escoriazione e molto spavento.

Quello che fa rabbia è la mancanza di illuminazione pubblica, più volte invocata dai residenti della zona, a cui però l’amministrazione di Triggiano, secondo quanto ci viene riferito, avrebbe risposto di non avere competenza su quel tratto, verosimilmente sotto la responsabilità della Città Metropolitana.

L’auspicio è che i neon non più funzionanti siano sostituiti al più presto, prima che qualcuno ci rimetta la vita. Così com’è ora, via Pietro Nenni è pericolosissima.

