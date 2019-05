Una fonte d’acqua limpida con vegetazione rigogliosa dove uomini e animali possono vivere in pace. Questo è quanto ci viene in mente quando pensiamo a un’oasi. Ma di certo guardando le foto dell’oasi faunistica del giardino comunale ‘Arena Paradiso’ di Noicattaro a tutto si pensa fuorché a un posto consono dove possono vivere in serenità gli animali.

Conigli in parte mangiati e decapitati, carcasse bruciate, volatili costretti a fare il nido in cassette di plastica e un laghetto verosimilmente abbandonato dove dall’acqua limpida si è passati a quella stagnante.

Abbiamo chiesto spiegazioni al sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato, anche lui disgustato da quanto è accaduto all’interno dell’oasi faunistica della sua città. “Non sappiamo se sono stati altri animali o se qualcuno sia riuscito ad introdursi nel parco durante gli orari di chiusura. Di certo sarà nostra premura capire cosa è successo e intervenire al più presto”.

“Come capita in tutti i parchi, molti degli animali che vivono nell’oasi di Noicattaro sono stati lasciati lì da famiglie stanche o impossibilitate a mantenerli. Ma non per questo – ci ha spiegato il sindaco Innamorato – gli esseri viventi che popolano l’oasi vengono abbandonati. C’è un veterinario convenzionato con il Comune che si occupa della cura degli animali e un custode che vive all’interno dell’oasi e che può intervenire a qualsiasi ora della notte”.

“A breve faremo una convenzione con Anpana, l’associazione che si occupa della cura degli animali e dell’ambiente, che ha più competenze in merito. Questo – conclude il Sindaco – lo stiamo facendo per migliorare le condizioni di vita degli animali. Sarà prevista la ristrutturazione dell’intera oasi con nuove gabbiette e con la costruzione di una nuova vasca per le tartarughe”.

