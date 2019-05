Il centro storico di Monopoli è stato travolto da un violento acquazzone. Il maltempo che si sta abbattendo in queste ore sulla Puglia ha causato diversi danni, soprattutto all’agricoltura.

Nelle immagini, che si riferiscono alle 16 di questo pomeriggio, si vede il titolare del bar “Tuttoapposto”, in via Porto, intento a trattenere e inseguire sgabelli, tavolini e secchi della raccolta differenziata trascinati dalla pioggia, che ha trasformato le vie del centro storico in fiumi in piena.

L’allerta meteo della Protezione Civile resterà valida fino a metà della settima prossima. Attesi anche forte vento e grandinate.