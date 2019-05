Arrestato dalla Guardia di Finanza un uomo di 51 anni, pregiudicato di Molfetta, per spaccio di sostanze stupefacenti.

A insospettire i militari era stato l’insolito via vai di persone da uno stabile ubicato nelle vicinanze di via Baccarini: una circostanza che ha portato i militari a effettuare una perquisizione domiciliare nel corso della quale sono state rinvenute 13 dosi di cocaina e 2 dosi di hashish pronte per essere vendute. In particolare, la cocaina era stata opportunamente nascosta all’interno della cassetta portalettere del 51enne.

L’operazione, quindi, ha portato al sequestro di 3.3 grammi di cocaina e 1.3 grammi di hashish, oltre a 485 euro in banconote di vario taglio. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato costretto agli arresti domiciliari.