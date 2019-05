Incidente stradale questa mattina a Modugno, in via Catania. Una donna di circa 70 anni è stata investita da una macchina mentre attraversava. Sul posto è giunta un’ambulanza medicalizzata del 118, l’equipaggio pare non abbia riscontrato fratture a carico della mal capitata, ma è stata trasportata in codice giallo al Pronto Soccorso del Policlinico. L’esatta dinamica dei fatti è tuttora in fase di accertamento

