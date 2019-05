Questo pomeriggio a Modugno, in via Vigili del Fuoco Caduti sul Lavoro, si è verificato un incidente tra due auto. Un suv e un’Alfa Romeo Giulietta bianca si sono scontrate, tre le persone rimaste ferite, tra cui anche un bambino di due anni.

Sul posto sono intervenuti i pompieri e il personale sanitario del 118; a quanto ci risulta, le condizioni dei passeggeri che viaggiavano a bordo dei mezzi non destano preoccupazione, anche se lo spavento è stato molto forte.

La dinamica è tutta da accertare, da una prima ricostruzione non ancora confermata, sembra che la Giulietta non abbia rispettato lo stop, e nell’impatto è andata a finire contro il muro. Per fortuna il suv non è andato a sbattere contro lo spigolo, altrimenti sarebbe potuta andare molto peggio.

1 di 4