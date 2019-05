Una distrazione che ha rischiato di essere fatale. Questa mattina due camionisti che si accingevano ad uscire dalla ss16, all’altezza di contrada L’Assunta-Capitolo, hanno trovato la strada sbarrata da una vecchia Renault Clio bianca. L’automobilista alla guida della vettura francese aveva infatti imboccato contromano la rampa di uscita, fortunatamente senza sbucare sulla strada statale, con tutte le possibili conseguenze del caso.

Il video girato da uno dei camionisti è finito in rete, diventando subito virale anche per i commenti divertiti scambiati tra i due, vedere e ascoltare per credere. Per fortuna tutto si è risolto con una manovra, ma sarebbe potuta finire davvero male.