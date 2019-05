In totale sono tre, a Bari e provincia, gli episodi di voto annullato in occasione delle elezioni di ieri. Le tre persone denunciate hanno introdotto all’interno della cabina elettorale il telefono cellulare con cui hanno fatto foto alla scheda o chiamato per avere indicazioni sul voto.

A Bari e Monopoli, due elettori sono stati sorpresi a fotografare la scheda dopo aver votato, mentre a Corato un uomo ha telefonato dall’interno del seggio per avere indicazioni di voto. Le tre schede sono state dichiarate nulle e i tre elettori denunciati per violazione dell’art. 1 della legge n.96 del 2008 che stabilisce che «nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini».

La Digos di Bari ha ricevuto decine di segnalazioni anche su presunte compravendite di voti, nella maggior parte dei casi molto generiche, nelle quali si riferivano voci su offerte di denaro, dai 10 ai 50 euro, per ogni voto. Gli accertamenti immediatamente avviati non hanno al momento dato esito positivo ma le verifiche sono tuttora in corso.