Caos questa mattina in via Laterza, nel quartiere Carrassi a Bari. Una donna, forse in preda a un raptus o per dissapori in ambito familiare, ma questo è ancora tutto da verificare, ha iniziato a lanciare oggetti dal balcone di casa. Stando a quanto riferiscono alcuni testimoni, la signora si starebbe anche intrattenendo a chiacchierare con i presenti.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, della Polizia Locale, il personale sanitario del 118 e i Vigili del Fuoco, che sarebbero riusci a entrare nell’appartamento. L’area interessata dalla caduta degli oggetti è stata recintata. Soccorsa dall’equipaggio del 118, la donna è stata trasportata in ospedale.

