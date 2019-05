Ieri sera la Guardia Costiera di Bari ha portato a termine con successo un’operazione di trasbordo e trasporto a terra per cure mediche di un 67enne passeggero di nazionalità tedesca, imbarcato sulla nave da crociera ”AIDA BLU” in navigazione da Venezia a Corfù, a circa 30 miglia nautiche (quasi 60 km) al largo di Bari.

Il passeggero, infortunatosi gravemente a causa di una caduta, che gli ha procurato una grave emorragia interna dell’arto e problemi neurologici, è stato sottoposto alle prime cure dal medico di bordo.

Il Comandante della nave ha deciso comunque di allertare alle 18.30 la Capitaneria di Porto di Bari e di contattare il C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio Medico) che, dopo le opportune verifiche, ha confermato la necessità del trasbordo del passeggero infortunato su una motovedetta della Guardia Costiera per il successivo trasferimento in un struttura ospedaliera.

Immediatamente, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Bari ha disposto l’invio della motovedetta in servizio SAR (Ricerca e Soccorso) CP 837 per dirigere verso la nave da crociera che, nel frattempo, ha cambiato rotta in direzione del porto di Bari per raggiungere una zona più vicina alla costa. Il trasbordo del passeggero sulla motovedetta è avvenuto a circa 15 miglia dalla costa, peraltro con non poche difficoltà a causa delle condizioni del mare non particolarmente favorevoli.

La motovedetta ha invertito quindi la rotta verso il porto di Bari e, dopo solo 2 ore dall’inizio dell’emergenza, ha affidato alle 20.30 il passeggero al personale dell’ambulanza del 118 già presente in banchina.

Il malcapitato è stato trasportato in ospedale, mentre la nave da crociera ha ripreso regolarmente la navigazione programmata.