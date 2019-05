Ennesima rissa tra migranti in piazza Moro dopo la giornata convulsa di ieri. Due uomini si sono affrontati prendendosi a calci e pugni davanti a numerosi passanti.

In quel momento in zona transitava un’auto dei Carabinieri. I militari sono riusciti a bloccare i due, ma non a sedare gli animi. I migranti hanno iniziato a prendere a calci gli uomini in divisa, offendendoli pesantemente.

Sul posto sono arrivati i rinforzi e un equipaggio del 118, seppure nessuno avesse riportato ferite significative. Forze dell’Ordine e soccorritori sono rimasti a lungo sotto scacco.

1 di 3